Происшествие произошло на свалке

Происшествие произошло на свалкеВ Муроме ранее судимого местного жителя признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.Следствие установило, что 36-летний отец двоих детей приехал в Муром с семьей, работал в автосервисе. Зарабатывал он немного, а затраты были большие, поэтому он решился подзаработать на продаже металла, который присмотрел на местной свалке.В сентябре прошлого года на арендованном КАМАЗе он поехал на несанкционированную свалку металлолома. В этот момент там появился и подсудимый, который стал выражать недовольство, так как тоже присмотрел этот металлом. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого обвиняемый сильно избил оппонента.Отец двоих детей скончался от полученных телесных повреждений уже в больнице.Нападавшего мужчину приговорили к 8,5 годам тюрьмы. Кроме того, он должен выплатить 700 тысяч рублей семье погибшего.