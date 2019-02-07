За последнюю неделю января правоохранителями завершены расследования уголовных дел в отношении жителей трех районов Владимирской области, обвиняемых в совершении краж.

В ноябре прошлого года в городе Киржач нарядом патрульно-постовой службы полиции был задержан 23-летний житель районного центра, похитивший сейф из местного магазина. В ходе проверки полицейские установили, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение серии краж из домовладений. В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции установили причастность молодого человека к совершению еще 9 краж с проникновением в жилые и нежилые помещения. Сумма материального ущерба, причиненного гражданам и организациям, составила более 170 000 рублей.Похищенное имущество злоумышленник успел сбыть, а денежные средства потратил на личные нужды.В конце 2018 года дежурную часть ОМВД России по Меленковскому району поступили 4 сообщения о кражах из частных домов. По всем фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого - 37-летнего жителя одной из деревень Меленковского района, ранее судимого за совершение имущественных преступлений.По версии следствия, фигурант проникал в дома путем взлома замков или выставления оконных рам и похищал продукты питания, спиртное и другое имущество. В одной из деревень Меленковского района злоумышленник вынес из чужого дома иконы и металлический крест.В результате преступных действий фигуранта потерпевшим был причинен материальный ущерб на сумму более 23 тысяч рублей.Сотрудниками ОМВД России по Кольчугинскому району раскрыта серия краж из дачных домов, совершенных на территории одного садового товарищества.Сообщения от потерпевших поступили в полицию в сентябре прошлого года. В ходе осмотра каждого из мест происшествий оперативники пришли к выводу, что кражи совершал один и тот же человек, который проник в находящиеся на садовых участках постройки путем выставления окон и срыва замков на дверях, и похитил из них инструменты и продукты питания на сумму более 35 000 рублей.Полицейскими оперативным путем была получена информация о возможной причастности к совершению данных преступлений 35-летнего местного жителя, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности. Оперативники установили его местонахождение. Данный гражданин был задержан правоохранителями в ходе успешно проведенных мероприятий.Задержанный свою вину в содеянном признал. Часть похищенного изъята и возвращена потерпевшим.В настоящее время все уголовные дела направлены в районные суды для рассмотрения по существу.