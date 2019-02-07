Женщина, сообщившая в полицию заведомо недостоверную информацию о совершении в отношении нее грабежа, будет привлечена к уголовной ответственности.

15 января текущего года в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Муромский» поступило заявление от 40-летней местной жительницы о совершении в отношении нее грабежа.Заявительница пояснила, что 49-летний сожитель нанес ей телесные повреждения, похитил документы и денежные средства в сумме 20 тысяч рублей.При проведении проверки сотрудники полиции установили, что в этот день в ходе совместного распития спиртных напитков между сожителями произошел конфликт, в результате которого мужчина стал выгонять женщину из своей квартиры. Женщина, обидевшись на мужчину, вызвала правоохранителей и заявила о грабеже.При даче объяснений заявительница путалась в показаниях и, через несколько дней, призналась, что выдумала криминальную историю, желая отомстить сожителю.В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления).