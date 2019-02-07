Алена Рапунцель родила сына. 22-летняя участница шоу Дом-2
впервые стала матерью.
Алена Рапунцель родила сына. 22-летняя участница шоу "Дом-2"
впервые стала матерью.
Рапунцель разрешилась от бремени в одном из московских
перинатальных центров. Кроха появилась немного позже, чем рассчитывали врачи. Доктора
утверждали, что малыш и мама встретятся к концу января или в первых числах февраля.
Сегодня, 7 февраля, сын Алены наконец-то порадовал ее первым
криком. Как рассказала, Рапунцель схватки она почувствовала в 10 утра, а родила уже в 13:00. Рядом всегда находилась мама звезды шоу "Дом-2" Татьяна Владимировна.
А вот отец ребенка Илья Яббаров поддержать роженицу не
приехал. Участник телестройки строит любовь с Ритой Ларченко на Сейшельских
островах. Ходят слухи, что на выписке новоиспеченного папаши тоже не будет, Алена
не хочет видеть Илью.
Сейчас Рапунцель из привыкает к роли матери. Она счастлива, что
малыш крепок и здоров. Имя ребенку она еще не придумала. Скорее всего Алена поступит
также, как и ее старшая сестра Ольга. Длинноволосая звезда шоу раскрыла имя своей дочери только
после того, как вернулась на проект. Об этом сообщает Dom2Life.ru.