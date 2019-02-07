Алена Рапунцель родила сына. 22-летняя участница шоу Дом-2 впервые стала матерью.

Алена Рапунцель родила сына. 22-летняя участница шоу "Дом-2"впервые стала матерью.Рапунцель разрешилась от бремени в одном из московскихперинатальных центров. Кроха появилась немного позже, чем рассчитывали врачи. Доктораутверждали, что малыш и мама встретятся к концу января или в первых числах февраля.Сегодня, 7 февраля, сын Алены наконец-то порадовал ее первымкриком. Как рассказала, Рапунцель схватки она почувствовала в 10 утра, а родила уже в 13:00. Рядом всегда находилась мама звезды шоу "Дом-2" Татьяна Владимировна.А вот отец ребенка Илья Яббаров поддержать роженицу неприехал. Участник телестройки строит любовь с Ритой Ларченко на Сейшельскихостровах. Ходят слухи, что на выписке новоиспеченного папаши тоже не будет, Аленане хочет видеть Илью.Сейчас Рапунцель из привыкает к роли матери. Она счастлива, чтомалыш крепок и здоров. Имя ребенку она еще не придумала. Скорее всего Алена поступиттакже, как и ее старшая сестра Ольга. Длинноволосая звезда шоу раскрыла имя своей дочери толькопосле того, как вернулась на проект. Об этом сообщает Dom2Life.ru.