Во Владимире раньше срока завершается ремонт на участке Лыбедской магистрали. Как сообщают в компании ГУП “ДСУ-3”, которая занимается работами, отрезок от Никитской до Стрелецкой

Во Владимире раньше срока завершается ремонт на участке Лыбедской магистрали. Как сообщают в компании ГУП “ДСУ-3”, которая занимается работами, отрезок от Никитской до Стрелецкой откроют уже в завтра – 8 февраля. Этот участок закрыли для проезда транспорта 15 января. Закончить ремонт хотели к 14 февраля, но получилось выполнить работы раньше. Там обустраивали ливневую канализацию. Сегодня