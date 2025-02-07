44-летний Владимир из Юрьев-Польского района и 39-летний Андрей из Судогодского вернуться домой, во Владимирскую область. Мужчин забрали из плена во время обмена «150 на 150», который прошел 5

44-летний Владимир из Юрьев-Польского района и 39-летний Андрей из Судогодского вернуться домой, во Владимирскую область. Мужчин забрали из плена во время обмена «150 на 150», который прошел 5 февраля. Об этом сообщили Александр Авдеев и омбудсмен Людмила Романова в своих соцсетях. В пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что сначала освобожденных привезли в Беларусь. Там им оказали