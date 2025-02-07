Домой вернулись 44-летний Владимир из Юрьев-Польского района и 39-летний Андрей из Судогодского района.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о возвращении двух местных жителей из украинского плена — 44-летнего Владимира из Юрьев-Польского района и 39-летнего Андрея из Судогодского района. Информацию он опубликовал в своих соцсетях.Это стало возможным в результате обмена пленными между сторонами по формуле 150 на 150, в котором выступили посредниками Объединенные Арабские Эмираты. В списке вернувшихся бойцов также есть представители соседних областей — Московской, Ивановской и Рязанской. Обмены пленными происходили и ранее.Напомним, ранее мы писали, что