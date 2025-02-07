Февраль — самый короткий месяц года, но даже его хочется ускорить, чтобы быстрее встретиться с весной. Онлайн-кинотеатр Wink.ru знает, как сделать длинные зимние вечера короче, и предлагает

Февраль — самый короткий месяц года, но даже его хочется ускорить, чтобы быстрее встретиться с весной. Онлайн-кинотеатр Wink.ru знает, как сделать длинные зимние вечера короче, и предлагает зрителям промчаться через февраль в весну с помощью кинопремьер разных жанров — от драмеди до исторического кино. Сразу несколько новинок месяца исследуют тему семейных отношений, но каждая делает