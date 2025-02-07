Контракт на сумму свыше 1 млрд рублей был подписан между МКУ «УЖКХ Александровского района» и ООО «КАПСТРОЙ ГРУПП» 26 июля.

Прокуратура Владимирской области сообщила о значительном отставании в строительстве новой школы на 1100 мест в Александрове. Контракт на сумму свыше 1 млрд рублей был подписан между МКУ «УЖКХ Александровского района» и ООО «КАПСТРОЙ ГРУПП» 26 июля. Согласно договору, подрядчик должен был завершить строительство до 21 ноября, однако по состоянию на январь 2025 года работы задерживаются на два месяца.Прокуратура отмечает, что сложность проекта и объем работ могут привести к дальнейшим нарушениям сроков. Местные власти и подрядчик ищут решение проблемы, а количество рабочих уже увеличено после вмешательства прокуратуры. Отметим, что этот подрядчик организации был выбран только с пятой попытки.Ожидается, что новая школа поможет снизить нагрузку на образовательные учреждения района.