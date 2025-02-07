С 1 марта по Рпенскому проезду пустят общественный транспорт. Пока речь только об одном маршруте – №21С. Об этом сообщили в мэрии. Глава города Дмитрий Наумов провел совещание, посвященное

С 1 марта по Рпенскому проезду пустят общественный транспорт. Пока речь только об одном маршруте – №21С. Об этом сообщили в мэрии. Глава города Дмитрий Наумов провел совещание, посвященное общественному транспорту и итогам КСОТ за 2024 год. На нем как раз и обсудили вопрос пуска автобусов по Рпенскому проезду. Из пресс-релиза мэрии О планах на