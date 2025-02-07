В общежитии осужденных был слабый напор воды.

Во Владимирской области в женской колонии ИК-1 в Головино Судогодского района были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Проверку провела спецпрокуратура.Стало известно, что в общежитии №3, где проживают более 50 осужденных женщин, наблюдался слабый напор холодной воды из-за плохого состояния труб водопровода. После внесения представления начальнику колонии, коммуникации были приведены в порядок, и теперь холодная вода вновь поступает в общежитие в полном объеме.Напомним, ранее мы писали, что