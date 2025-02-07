Более сотни будущих мам стали участниками регионального этапа акции «Праздник материнства».

Более сотни будущих мам стали участниками регионального этапа акции «Праздник материнства», прошедшего накануне о Владимире. Мероприятие вызвало живой интерес не только у будущих рожениц, но и у будущих пап, бабушек и даже прабабушек, которые пришли на акцию в качестве группы поддержки.Проект «Праздник материнства» направлен на работу с беременными женщинами и мамами новорожденных. Его основная цель - обучить будущих мам правильному поведению во время родов, азам обращения с новорожденным. В акции приняли участие ведущие специалисты региона из частных и государственных медицинских учреждений, в том числе главный акушер-гинеколог Владимирской области.Не остались без внимания и другие проекты направленные на поддержку материнства. Владимирская область стала одним из регионов, в которых Правительство РФ реализует пилотный проект дистанционного наблюдения за беременностью и состоянием плода. Эксперимент продлится до конца 2025 года.В проект дистанционного мониторинга включено наблюдение за течением беременности и состоянием плода с помощью специальных медицинских изделий. Данные о здоровье и диагнозах граждан будут собираться и обрабатываться персональными медицинскими помощниками с использованием технологий искусственного интеллекта. Это позволит государственным медучреждениям подключиться к бесплатной программе поддержки будущих мам и детей, которую реализует медтех-холдинг «РТ Доктис» (входит в группу компаний «Ростелеком») и ВТБ. Ранее проект реализовывался на базе частных клиник. Программа предполагает онлайн-консультации профильных врачей, дистанционное наблюдение за состоянием будущей мамы, а также страховую защиту на случай осложнений беременности или критического заболевания ребенка.Также на мероприятии мамам и папам рассказали о нюансах использования средств материнского капитала на улучшение жилищных условий.