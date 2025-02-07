Корова родилась в 2012 году.

Корова из СПК «Дмитриевы горы» установила рекорд по удоям в 12 280 кг молока за 305 дней во время своей восьмой лактации. Об этом сообщает Ассоциация производителей КРС голштинской породы.Известно, что корова родилась в 2012 году.На начало 2025 года дойное стадо предприятия составило 1,65 тыс. голов, а средние показатели по удоям составили 12 тыс. кг с 3,88% жира и 3,3% белка. До этого корова Величина установила рекорд по продуктивному долголетию, дав 111,9 тыс. кг молока за 11 лактаций.