Во Владимире произошла авария на одной из электроподстанций. Временно ограничено движение троллейбусов №7 и 10. Маршруты заменили на автобусы 7Т и 10Т, а также троллейбусы на автономном ходу.

Во Владимире произошла авария на одной из электроподстанций. Временно ограничено движение троллейбусов №7 и 10. Маршруты заменили на автобусы 7Т и 10Т, а также троллейбусы на автономном ходу. 8-й троллейбус временно идет от Гагарина не по Батурина-Мира, а поворачивает на улицу Горького у Красного креста – без заезда на рынок. На временных автобусах действует стоимость