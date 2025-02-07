Во Владимире собираются построить Дом юстиции, об этом сообщил Александр Авдеев в соцсетях. 5 февраля губернатор был в Москве и встретился с министром юстиции России Константином Чуйченко.

Во Владимире собираются построить Дом юстиции, об этом сообщил Александр Авдеев в соцсетях. 5 февраля губернатор был в Москве и встретился с министром юстиции России Константином Чуйченко. Чиновники обсудили эту идею. Из телеграм-канала «Авдеев. О важном» Договорились с Министром о том, что в ближайшее время совместно с городской администрацией разработаем план возведения Дома юстиции. В