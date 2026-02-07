Владимирская область подвела итоги крупной природоохранной кампании 2025 года, направленной на борьбу с незаконными свалками. По сравнению с прошлым годом количество обнаруженных

Владимирская область подвела итоги крупной природоохранной кампании 2025 года, направленной на борьбу с незаконными свалками. По сравнению с прошлым годом количество обнаруженных незаконных мест складирования мусора сократилось почти на четверть. Как сообщили в Инспекции по охране окружающей среды и животного мира, с апреля по октябрь 2025 года проводился масштабный межведомственный мониторинг лесов и придорожных зон.