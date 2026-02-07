За пять лет в регионе погибли 16 детей.

В Главном управлении МЧС России по Владимирской области рассказали о пожарах за последние пять лет, в которых погибли дети. Всего было зарегистрировано 16 случаев гибели детей на пожарах: в 2021 и 2022 годах — по 4, в 2023 году — 3, в 2024 году — 4, в 2025 году — 1. Специалисты напомнили, что шалость с огнём — самая распространённая причина трагедий.В январе 2026 года в Александрове . В квартире на втором этаже жила мама с тремя дочерями. Во время пожара дети надышались угарным газом. На следующий день младшая дочь умерла.За последние пять лет на воде погибло 24 ребенка, четверо из них — в прошлом году. Основные причины — это неумение плавать и отсутствие присмотра за детьми.