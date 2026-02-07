В ГАИ Владимирской области впервые выдали государственные регистрационные знаки с трёхзначным кодом региона «133». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Этот код стал дополнением к

В ГАИ Владимирской области впервые выдали государственные регистрационные знаки с трёхзначным кодом региона «133». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Этот код стал дополнением к привычному для региона коду «33». Первые номера с новой комбинацией появились на прошедшей неделе. В ГАИ уточнили, что появление кода «133» не означает, что номера с кодом «33» перестанут выдавать.