ЧП случилось в Лакинске.

В Лакинске в многоквартирном доме частично обрушилась крыша. О происшествии рассказали в прокуратуре Владимирской области. Установлено, что инцидент случился в доме №21 по улице 21-го Партсъезда.Обрушение случилось между пятым и шестым подъездами. В результате ЧП никто не пострадал. Сейчас управляющая компания ликвидирует последствия происшествия.Прокуратура держит ситуацию на контроле, специалисты дадут оценку произошедшему, в том числе действиям сотрудников управляющей организации. Восстановление нарушенных прав жильцом находится на контроле межрайонного прокурора.