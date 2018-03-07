Мероприятие прошло в рамках празднования Дня защитника Отечества и акции «8 Марта - в каждый дом».

Посещение Лухтоновской общеобразовательной специальной школы-интерната сотрудниками ОМВД России по Судогодскому району уже стало доброй традицией. В праздничные дни полицейские решили навестить воспитанников, чтобы поздравить их с прошедшим праздником 23 февраля и наступающим 8 Марта.Специально для ребят инспектор группы ДПС ГИБДД Ирина Дугина и начальник отделения по работе с личным составом Сергей Герасимов организовали и провели занимательную викторину под названием «23+8». Мальчишки и девчонки с удовольствием отвечали на вопросы о правилах дорожного движения, безопасного поведения на улице и с незнакомцами, а так же увлеченно рисовали дорожные знаки.В завершении мероприятия сотрудники полиции поздравили мальчишек с Днем защитника Отечества, а девочек – с наступающим Международным женским днём, пожелав всем здоровья, улыбок и добра. Также гости вручили всем воспитанникам дипломы, светоотражающие элементы и сладкие призы.