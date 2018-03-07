Весна неизменно открывает что-то новое – хочется преображения, улучшений, хочется привести в порядок мысли и дела, часто хочется внешних изменений. Ну а если вы еще не слышите призыв весны, вот вам мои ключевые доводы про то, почему стоит искать лучшую версию себя.

Весна неизменно открывает что-то новое – хочется преображения,улучшений, хочется привести в порядок мысли и дела, часто хочется внешнихизменений. Ну а если вы еще не слышите призыв весны, вот вам мои ключевыедоводы про то, почему стоит искать лучшую версию себя.Предлагаю вам впустить весну и обновление в свой уход – выстроитьзаботу о себе через системный подход и формирование привычек, вот почему имеетсмысл это сделать:В результате различных генетическихисследований самых разных индивидуальных различий ученые сходятся во мнении,что генетика определяет 20-30% особенностей и остальной процент приходится наокружающие условия и образ жизни. Разнообразие не просто запрограммировано вгенах – оно появляется потому, что гены по-разному реагируют на окружающуюсреду. Это значит, что именно ваша система привычек и образ жизни играютрешающую роль в вопросах красоты и здоровья.С чего бы вы не начинали, деятельность внаправлении улучшения существующей версии себя оправдана. В организме все теснопереплетено и взаимосвязано. Например, когда мозг работает правильно,самочувствие улучшается. Когда работа мозга расстроена, у вас возникаютпроблемы с внешностью и самочувствием. Вы можете подходить к решению вопроса сразных сторон, так или иначе эти действия стимулируют позитивные изменения.Мы все уникальны, а это значит, что естьключ к решению любых ваших проблем, просто все индивидуально, а это делаетпоиск средств решения интересным и увлекательным. Не всякий рецепт подходиткаждому: ориентируясь на индивидуальные особенности и изучая себя, вы находитесвою уникальную систему решения.На формирование новой привычки отводят всреднем от 14 до 21 дня. За это время сознание и тело могут пройти самые разныестадии, среди которых и отрицание, и "торг", и даже депрессия. Но дальше,укоренившаяся привычка не только неплохо себя чувствует, но и приносит вамудовольствие. Не пугайтесь стадий некоторой "ломки" на пути к совершенствованию.В последнее время, в связи с расширениемграниц общения, все чаще мы видим живые примеры уникальных возможностейчеловеческого организма – женщины и мужчины, бросающие вызов времени иэйджизму, перечеркивающие своими достижениями и внешним видом рамки возрастныхстереотипов. Вдохновляйтесь этими примерами. Я говорю о тех, кто действительнонашел баланс и гармонию в неагрессивных действиях и экологичных мерах поотношению к собственному организму. Не ищите подвоха и не списывайте все напресловутую генетику и внешние ограничители – вы сами главный источниквнутренних ресурсов и возможностей, не бойтесь им воспользоваться. Наш организмспособен на гораздо больше, чем мы себе можем представить, а составлениеинструкции по применению – это ваш уникальный и индивидуальный процесс.Главное, чтобы он проходил с удовольствием и вдохновением.