В американском штате Юта эвакуировали школу после того, как один из учеников пронес в здание бомбу. О подростке сообщается, что в последнее время он часто искал в интернете информацию о запрещенной в России группировке ИГИЛ.

В американском штате Юта эвакуировали школу после того, как один из учеников пронес в здание бомбу. О подростке сообщается, что в последнее время он часто искал в интернете информацию о запрещенной в России группировке ИГИЛ.Самодельное взрывное устройство школьник спрятал за торговым автоматом. Имя и возраст подростка не называют. Юношу также считают причастным к другому инциденту в соседнем городке. Там в одной из школ неизвестный заменил национальный флаг США на черное знамя террористической группировки, сообщает телеканал "Россия 24".