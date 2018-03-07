В баскетбольном Еврокубке стартовали четвертьфинальные сери. В трех парах принимают участие российские клубы – казанский УНИКС, санкт-петербургский Зенит и краснодарский Локомотив.

В баскетбольном Еврокубке стартовали четвертьфинальные сери. В трех парах принимают участие российские клубы – казанский УНИКС, санкт-петербургский "Зенит" и краснодарский "Локомотив".УНИКС в первом матче в гостях проиграл немецкой "Баварии" со счетом 75:83. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий российской команды Хоакин Колом, в активе которого 22 очка, отмечает ТАСС. Счет в серии до двух побед стал 1-0 в пользу "Баварии". Следующий матч пройдет в Казани 9 марта."Зенит" на выезде уступил итальянской "Реджо-Эмилии" со счетом 61:75. Больше остальных баллов за результативность набрали стали форвард хозяев Джален Рейнольдс и защитник российской команды Сергей Карасев, в их активе по 19 очков. "Реджо-Эмилия" повела со счетом 1-0 в серии до двух побед."Локомотив-Кубань" в итоге стал единственным российским клубом, стартовавшим с плей-офф Еврокубка с победой. 6 марта краснодарцы дома обыграли испанскую "Гран Канарию" со счетом 79:74. Самым результативным игроком матча стал защитник "Локомотива" Дмитрий Кулагин, набравший 20 очков. В составе "Гран Канарии" больше всего очков набрали защитник Хавьер Рабаседа и разыгрывающий Никола Радичевич (по 11).