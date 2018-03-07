Экс-участница телепроекта Дом-2 Элина Камерен часто радует поклонников фотографиями своей прелестной дочери Сашеньки, о которой периодически забывает отец, скандально известный Александр Задойнов . Фанаты в восторге, они не устают восхищаться дивной красотой малышки.

Экс-участница телепроекта "Дом-2" Элина Камерен часто радуетпоклонников фотографиями своей прелестной дочери Сашеньки, о которой периодически забывает отец, скандально известный Александр Задойнов . Фанаты в восторге, онине устают восхищаться дивной красотой малышки.Пост вместил в себя множество фотографий и коротенькуювидеозапись с детского утренника, где девчушка в компании сверстниковпоздравляет маму и бабушку с Международным женским днем. Элина призналась, что выступлениядочери ее порадовало и растрогало. Женщина гордится тем, что, не смотря наразницу в возрасте, все дети в группе старше Саши, девчушка ни в чем им неуступает. Сейчас мама и дочка обустраиваются в новом доме в Сочи, куда онипереехали несколько месяцев назад.Голубоглазая русоволосая малютка, похожая на ангелочка, вызваланастоящую лавину умилительных комментариев от пользователей Сети: "Очаровательнаядевочка, очень красивый ребенок", "Сладкая какая! Большая уже, на папу похожа","Мои хорошие, с наступающим 8 марта вас. Пусть ваши слезы будут только отсчастья. Сашка – прелесть", "Элина, у вас доченька красотка", "Бесподобнаядевочка! Счастья огромного куколке вашей!".Александра – общая дочь Элины и скандально известногоучастника "Дома-2" Саши Задойнова. Пара познакомилась на проекте, после чередырасставаний и воссоединений у них появился ребенок. Молодые люди задумывались освадьбе и даже планировали приурочить ее к 10-летию существования реалити-шоу. Но сомнения Александра вотцовстве спровоцировали скандал, который привел к разрыву.Долгое время экс-участница тянула расходы на ребенка водиночку. Восстановить справедливость ей помог суд. Задойнову назначили алименты.Но из-за непостоянного дохода мужчина не в состоянии их выплачивать в полномобъеме.