Экс-участница телепроекта Дом-2 Элина Камерен часто радует
поклонников фотографиями своей прелестной дочери Сашеньки, о которой периодически забывает отец, скандально известный Александр Задойнов . Фанаты в восторге, они
не устают восхищаться дивной красотой малышки.
Экс-участница телепроекта "Дом-2" Элина Камерен часто радует
поклонников фотографиями своей прелестной дочери Сашеньки, о которой периодически забывает отец, скандально известный Александр Задойнов . Фанаты в восторге, они
не устают восхищаться дивной красотой малышки.
Пост вместил в себя множество фотографий и коротенькую
видеозапись с детского утренника, где девчушка в компании сверстников
поздравляет маму и бабушку с Международным женским днем. Элина призналась, что выступления
дочери ее порадовало и растрогало. Женщина гордится тем, что, не смотря на
разницу в возрасте, все дети в группе старше Саши, девчушка ни в чем им не
уступает. Сейчас мама и дочка обустраиваются в новом доме в Сочи, куда они
переехали несколько месяцев назад.
Голубоглазая русоволосая малютка, похожая на ангелочка, вызвала
настоящую лавину умилительных комментариев от пользователей Сети: "Очаровательная
девочка, очень красивый ребенок", "Сладкая какая! Большая уже, на папу похожа",
"Мои хорошие, с наступающим 8 марта вас. Пусть ваши слезы будут только от
счастья. Сашка – прелесть", "Элина, у вас доченька красотка", "Бесподобная
девочка! Счастья огромного куколке вашей!".
Александра – общая дочь Элины и скандально известного
участника "Дома-2" Саши Задойнова. Пара познакомилась на проекте, после череды
расставаний и воссоединений у них появился ребенок. Молодые люди задумывались о
свадьбе и даже планировали приурочить ее к 10-летию существования реалити-шоу. Но сомнения Александра в
отцовстве спровоцировали скандал, который привел к разрыву.
Долгое время экс-участница тянула расходы на ребенка в
одиночку. Восстановить справедливость ей помог суд. Задойнову назначили алименты.
Но из-за непостоянного дохода мужчина не в состоянии их выплачивать в полном
объеме.