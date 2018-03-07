Особый момент предвыборной кампании. Передача бюллетеней для голосования из типографии в территориальные избиркомы. Кто будет охранять напечатанные бланки в дороге? Каков процент брака? И какие неожиданности могут поджидать избирателей непосредственно в день выборов? Все подробности у Александра Инина.

07.03.2018Особый момент предвыборной кампании. Передача бюллетеней для голосования из типографии в территориальные избиркомы. Кто будет охранять напечатанные бланки в дороге? Каков процент брака? И какие неожиданности могут поджидать избирателей непосредственно в день выборов? Все подробности у Александра Инина.Бюллетени печатались в одной из владимирских типографий в течение 2 недель. Из-за заказа государственной важности типографии даже пришлось перейти на круглосуточный режим работы. Сотрудников при этом охраняла собственная служба безопасности и один полицейский. Всего для голосования потребуется 1 миллион 146 тысяч 648 бюллетеней. Но напечатали как всегда больше, чем нужно, на случай брака. В этот раз непригодных для голосования бюллетеней получилось меньше половины одного процента.Нина Ульева, секретарь областной избирательной комиссии: "Сейчас мы их предварительно их пересчитали, и уничтожению будет подвергнуто 2 373 бюллетеня".Светлана Емельянова, зам. директора типографии: "Ну, вы поймите правильно, это типография. Здесь непосредственно операция с печатью, может где-то капнуть краска, ну, это бывает. Это не только происходит на избирательных бюллетенях - это на другой продукции происходит".Типографские кляксы, жирные пятна, кривые непропечатанные строчки. В таких бюллетенях никто никогда не поставит галочку за своего кандидата. Все они сначала идут под нож, а потом в переработку отходов.Хорошие бюллетени, а таких, напомним, 1 миллион 146 тысяч 648 штук, расфасованы по районам. И сейчас передаются управлению спецсвязи. Именно оно осуществляет доставку особо важных грузов. 20 вооружённых сотрудников на 7 машинах обязуются за 3-4 часа развести весь тираж по территориальным избиркомам области.Алексей Егоров, начальник управления спецсвязи по Владимирской области: "Каждой упаковке бюллетеней присваивается свой идентификационный номер со штрих-кодом, номер заносится в базу, и грузится в машину".Начальник управления спецсвязи не припомнит, чтобы в нашей области были нападения на машины с бюллетенями. В пробки тоже попасть не должны, поскольку доставку сопровождает ДПС. Сами бюллетени защищены от подделки специальной сеткой зелёного цвета, и маркой Госзнака. Её наклеят избирательные комиссии на местах...И ещё про безопасность. Москва выделила нам больше ста арочных металлодетекторов. В день выборов их установят на крупных избирательных участках. И облизбирком заранее просит прощения, что некоторым избирателям 18 марта перед тем, как проголосовать - придётся вывернуть карманы.Сергей Канищев, зам. председателя облизбиркома: "Им нужно быть готовым к тому, чтобы складывать, как в общем-то это происходит везде, все металлические вещи отдельно на столик и проходить на избирательный участок после только досмотра".На некоторых участках будут стоять ещё и КЭГи. Во Владимире и Гусь-Хрустальном избиратель вправе выбирать - голосовать с помощью машины, или по старинке, опустив бюллетень в урну. Если по старинке - о своём желании нужно сообщить заранее. Письменные заявления подаются в территориальные, и участковые избиркомы, многофункциональные центры, или через сайт Госуслуг.Метки: политика, выборы, облизбирком, бюллетени, типография, Емельянова, спецсвязь, Канищев, КЭГ