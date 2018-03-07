С поздравительной речью выступил Алексей Рагалев, который поздравил женщин и поблагодарил их за доброту, заботу о детях и внуках...

В Управлении внутренних дел по Восточному округу столицы при участии Общественного совета при УВД по ВАО прошла встреча вдов сотрудников полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей.Во встрече приняли участие полковник внутренней службы Алексей Рагалев, члены Общественного совета – Виктор Лаврухин и Андрей Тимонин.Гостями на этой встрече были женщины, чьи мужья самоотверженно, бесстрашно и до конца выполняли свой долг перед государством, законом и гражданами. При задержании опасных преступников и пресечении преступлений они пожертвовали своими жизнями ради жизней и безопасности других людей.В начале встречи с поздравительной речью выступил Алексей Рагалев, который поблагодарил женщин за их доброту, заботу о детях и внуках, а также заверил их, что они могут обращаться к руководству УВД по ВАО с любыми возникающими у них проблемами.Член Общественного совета Андрей Тимонин также побеседовал с вдовами. Хотя потерявшие мужей женщины и стараются не терять оптимизма и жить дальше, почти у каждой в жизни появляются самые разные трудности, которые и помогают разрешать члены Общественного совета при УВД по ВАО и руководство Управления.В конце встречи мужчины вручили представительницам прекрасного пола цветы и подарки и сделали совместное фото на память.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73