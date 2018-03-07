Морозы спугнули покупателей цветов? В преддверии 8 марта мимоза и тюльпаны продаются не так хорошо, как в прежние годы. Уличные продавцы, тепло одевшись, развернули цветочную торговлю накануне. Но народ за букетами не спешил и сегодня. Где выгоднее покупать цветы, и на чём останавливают свой выбор владимирцы?

07.03.2018Морозы спугнули покупателей цветов? В преддверии 8 марта мимоза и тюльпаны продаются не так хорошо, как в прежние годы. Уличные продавцы, тепло одевшись, развернули цветочную торговлю накануне. Но народ за букетами не спешил и сегодня. Где выгоднее покупать цветы, и на чём останавливают свой выбор владимирцы?Безденежье, и конечно, холода. Такой плохой торговли они не припомнят. Уличные продавцы скучают, народ спешит мимо цветочных прилавков. Сейчас почти на каждой остановке во Владимире можно увидеть такую картину – картонная коробка, а на ней жёлтая россыпь мимозы.Ирина Герасименко, продавец цветов: "Да ничего хорошего.– Почему?– Холодно на улице.Покупают, но плохо. Вы думаете из-за холода?– Из-за холода, конечно. Каждый год всегда было хорошо, брали, каждый год брали хорошо.– Вас не прогоняют отсюда?– Нет.– Ну это законно - незаконно здесь?– Ну как, полузаконно, полунезаконно. Всем жить хочется.Продавец Фарит за цветочным прилавком во Владимире встречает уже десятое Восьмое марта. Его ассортимент – это абхазская мимоза и голландские тюльпаны из Краснодара. По словам Фарита, в прежние годы, когда в марте было плюсовая температура, владимирцы скупали цветы охотнее. В это раз пришлось даже цену снизить вдвое.Фарит, продавец цветов: "В этом году реальная, дешевле даже чем в прошлый год. Например, вот такие ветки - 150 рублей, 200 рублей, есть маленькие – 30 рублей. Ну, от калибра зависит, короче".Но даже сниженные цены не всех покупателей устраивают, ищут подешевле. Вот и Анатолий Акимов ушёл от Фарита к его конкуренту.Анатолий Акимов, житель г. Владимир: Просто там сделали скидку.– Почём букет вышел?– Вот этот - 150 рублей.– Кому будете дарить?– Бабушке. Она не признает больше никаких цветов, как вот эти мимозы.Но плохо с торговлей сегодня было не у всех уличных продавцов. Здесь, на площади Победы, по словам Ксении, место проходное, покупатель к ней подходит каждые 10 минут. Причём в основном - женщины.Ксения Жогличева, продавец цветов: "Очень хорошо. Люди сегодня перед праздником прямо раскупают. Нам подвозят и подвозят. Как ни странно, вроде бы должны женщинам дарить, должны мужчины покупать. Покупают женщины, видать, сами себе. Ну, иногда в подарок".Но среди покупателей были замечены и мужчины. Например, Василий решил выбрать букет самым дорогим женщинам. Дарить будет сам, пожелания уже придумал.Василий: Хорошенькая, добренькая- Чтобы пироги пекла?– Да, праздничные.Алёна Коробова, житель г. Владимир: "Для бабушки любимой, свекрови любимой. Тюльпаны, мимозы – самые весенние первые цветы".На улице такие тюльпаны продают за 45 рублей - штука, в цветочном салоне за этот цветок просят уже - 70 рублей. На некоторые позиции, по словам флористов, перед международным женским днём цены подскакивают на треть. А что касается самих цветов, владимирцы не изменяют себе и, по-прежнему, предпочитают на 8 марта женщинам дарить тюльпаны. По словам продавцов, за 500 рублей вполне можно собрать приятный букет из этих цветов.Метки: торговля, цветы, праздник, 8 марта, мимоза, тюльпаны, женщины, продавцы