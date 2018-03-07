Денис Калинин, концертный директор знаменитого диджея,
задержан в Москве по подозрению в убийстве своей тещи. По предварительным данным, трагедия
произошла 6 марта.
Денис Калинин, концертный директор знаменитого диджея,
задержан в Москве по подозрению в убийстве своей тещи. По предварительным данным, трагедия
произошла 6 марта.
По имеющейся информации, тело задушенной женщины нашли в квартире
Дениса, где он живет вместе со своей маленькой дочерью и женой, сообщает телеграм-канал Mash. Супруга мужчины работает стюардессой и в
настоящее время находится в Пекине, передает агентство городских новостей "Москва".
Подозреваемый арестован. "В ходе допроса задержанный признал вину", – цитирует старшего
помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета
по Москве Юлию Иванову ТАСС.
По версии
следствия, утром 6 марта в квартире на Старосадском переулке 34-летний Калинин
избил 77-летнюю женщину в ходе конфликта, после чего задушил родственницу. После
случившегося мужчина вызвал "скорую помощь". Прибывшие полицейские обратили
внимание на беспорядок в квартире и телесные повреждения на теле пожилой
женщины. Тогда подозреваемый пояснил, что теща плохо о нем отозвалась.
Оскорбившись, Калинин набросился на пенсионерку.
Уголовное
дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Денис Калинин является концертным директором не
только DJ Грува, но и таких персон шоу-бизнеса как Александр Анатольевич, Ирена
Понарошку и Катя Чехова.