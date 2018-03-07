Денис Калинин, концертный директор знаменитого диджея, задержан в Москве по подозрению в убийстве своей тещи. По предварительным данным, трагедия произошла 6 марта.

Денис Калинин, концертный директор знаменитого диджея,задержан в Москве по подозрению в убийстве своей тещи. По предварительным данным, трагедияпроизошла 6 марта.По имеющейся информации, тело задушенной женщины нашли в квартиреДениса, где он живет вместе со своей маленькой дочерью и женой, сообщает телеграм-канал Mash. Супруга мужчины работает стюардессой и внастоящее время находится в Пекине, передает агентство городских новостей "Москва".Подозреваемый арестован. "В ходе допроса задержанный признал вину", – цитирует старшегопомощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитетапо Москве Юлию Иванову ТАСС.По версииследствия, утром 6 марта в квартире на Старосадском переулке 34-летний Калининизбил 77-летнюю женщину в ходе конфликта, после чего задушил родственницу. Послеслучившегося мужчина вызвал "скорую помощь". Прибывшие полицейские обратиливнимание на беспорядок в квартире и телесные повреждения на теле пожилойженщины. Тогда подозреваемый пояснил, что теща плохо о нем отозвалась.Оскорбившись, Калинин набросился на пенсионерку.Уголовноедело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Денис Калинин является концертным директором нетолько DJ Грува, но и таких персон шоу-бизнеса как Александр Анатольевич, ИренаПонарошку и Катя Чехова.