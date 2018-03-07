Артист пошел на решительный шаг в борьбе со своей бывшей домработницей, ставшей в итоге женой и директором театра. Друзья обещают ему помощь и поддержку.

Артист пошел на решительный шаг в борьбе со своей бывшей домработницей, ставшей в итоге женой и директором театра. Друзья обещают ему помощь и поддержку.Телеканал "Россия", очевидно, поставил своей целью максимально обелить деяния бывшей уборщицы из Киева Виталины Цымбалюк-Романовской и уничтожить народного артиста России Армена Джигарханяна. Иначе всю регулярно происходящую в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" вакханалию объяснить трудно. Последней капли стала совместная фотография Андрея Малахова и Виталины Цымбалюк-Романовской, на которой они нежно обнимаются.Элина Мазур сообщила Dni.Ru, что Армен Джигарханян рвал и метал, когда увидел эти нежности своих врагов. "Появление этой фотографии, а так же заявление Цымбалюк-Романовской о том, что Армен Борисович является "нерукопожатной персоной" у Малахова, вызвало негативную реакцию у великого актера, – рассказала Мазур."Из-за очевидной нелояльности и предвзятости в освещении ситуации вокруг его личной жизни, Армен Борисович запрещает Андрею Малахову упоминать свое имя и использовать свое изображение в любой форме. Запрет распространяется так же на издание "Стархит", в котором главным редактором работает Малахов. Соответствующее письмо будет направлено по почте в его адрес. Эксклюзивное права освещения свой личной жизни Армен Борисович оставляет только каналам НТВ и РЕН-ТВ", – пояснила бывший представитель Виталины Цымбалюк-Романовской.Мазур добавила, что сейчас стартовала акция среди друзей Армена Борисовича – актеров, политиков, людей искусства - его поддержку. Они тоже требуют запретить к публикациям информацию о себе в программах и изданиях Андрея Малахова.