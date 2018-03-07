Профессиональное сообщество намерено обсудить некоторые аспекты деятельности российского регулятора. В частности, речь идет об административных и уголовных моментах в ходе судебных тяжб с Центробанком.

Профессиональное сообщество намерено обсудить некоторые аспекты деятельности российского регулятора. В частности, речь идет об административных и уголовных моментах в ходе судебных тяжб с Центробанком.В четверг, 15 марта, в Москве пройдет круглый стол,посвященный деятельности Центрального банка. Он организован при поддержкеинформационного портала "Право.ру". Приглашенные эксперты намереныпосвятить дискуссию административным и уголовным аспектам судебных споров с регуляторомв минувшем год.Как отмечают организаторы мероприятия, предыдущий год прошелдля финансистов и многих простых граждан под знаком тревоги. Это было связано стем, что ЦБ активизировал деятельность в сфере надзора в банковском секторе ипринял несколько резонансных и неоднозначных решений в отношении ряда (в том числе,крупных) участников этой сферы.В рамках круглого стола участники намерены обсудить влияниеполитики Банка России на всю отрасль, спрогнозировать, чего стоит ждать отрегулятора в дальнейшем и как наиболее эффективно отстаивать интересы финансовыхорганизаций в диалоге с ЦБ. Итоги обсуждения могут лечь в основу дорожной картыдля выстраивания отношений крупных банков с регулятором в новых условиях.В ходе дискуссии ееучастники затронут также главные тренды российского финансового рынка в 2017году, аспекты взаимоотношений между регулятором и финансовыми компаниями,обсудят основные моменты споров с Центробанком. В частности, речь пойдет оботзывах лицензий у банка "Югра", "Татфондбанка", взаимоотношениях клиентов с банком"Траст", истории Промсвязьбанка. Круглый стол начнется в отеле"Мэриотт Роял Аврора" ровно в полдень.