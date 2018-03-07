Конфликт между Газпромом и украинской компанией Нафтогаз не повлияет на реализацию Северного потока 2. Такое мнение выразил финансовый директор компании-оператора проекта Поль Коркоран.

Конфликт между "Газпромом" и украинской компанией "Нафтогаз" не повлияет на реализацию "Северного потока 2". Такое мнение выразил финансовый директор компании-оператора проекта Поль Коркоран.Он подернул, что "Северный поток 2" направлен на вклад в долгосрочную безопасность поставок газа в Европу. Ранее спикер Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен сказала, что поставки газа в Евросоюз остаются стабильными.Об этом же сообщил и министр энергетики России Александр Новак. По его словам, решение Стокгольмского арбитража о взыскании с "Газпрома" компенсации говорит о необходимости быстрее реализовать альтернативные проекты поставок газа из России в Европу, сообщает телеканал "Россия 24".