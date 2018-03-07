Инцидент произошел прямо во время игры. И камеры крупно его показали.

Инцидент произошел прямо во время игры. И камеры крупно его показали.Во время футбольных матчей случаются всякие эксцессы. Особенно хорошо это бывает заметно на замедленных повторах. Любопытный инцидент произошел, например, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Реалом". Защитник хозяев Дани Алвес высморкался, а потом вытер руку о футболку Криштиану Роналду. Камеры выхватили именно этот момент. Интересно, что двигало бразильцем?Стоит заметить, что эксцессы с Роналду случаются на поле регулярно. В 2016-м футболист "Атлетико" Коке во время словесной перепалки обозвал Криштиану Роналду геем. А тот без промедления ответил: "Да, я гей, зато у меня полно денег, а ты ублюдок". Западные СМИ расценили это как официальный каминг-аут спортсмена. Впрочем, футболиста в нетрадиционной ориентации подозревали давно – он был замечен в компании кикбоксера Бадра Хари. Поговаривали, что руководство "Реала" даже запрещало Роналду слишком часто летать к возлюбленному, дабы не настроить против себя команды преданных поклонников мадридского клуба.