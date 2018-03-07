В преддверие Международного женского дня в каждом округе столицы проходит акция «Цветы для автоледи», в которой принимают участие все подразделения Госавтоинспекции Москвы...

В преддверие Международного женского дня в каждом округе столицы проходит акция «Цветы для автоледи», в которой принимают участие все подразделения Госавтоинспекции Москвы. Старт акции дал начальник Управления ГИБДД города Москвы генерал-майор полиции Виктор Коваленко.Несмотря на то, что весна не торопится приходить в Москву, вот уже несколько дней на улицах города сияют улыбки и царит праздничное настроение. Автоинспекторы в эти дни не только выявляют нарушения Правил дорожного движения. На оживленных трассах они поздравляют автоледи с наступающим праздником, дарят цветы и сладкие подарки. Многие дамы, не ожидая такого сюрприза, подавали инспекторам документы для проверки. Каково же было удивление, когда вместо привычного «Предъявите Ваши документы», они получали цветы и поздравления от сотрудников полиции.Также госавтоинспекторы проводят для представительниц прекрасного пола веселые викторины, где нужно ответить на вопросы по Правилам дорожного движения. В качестве призов полицейские вручают праздничные сувениры. Инспекторы также напоминают автолюбительницам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и желают счастливого пути.В этом году в подготовке к Международному женскому дню приняли участие регистрационные и экзаменационные подразделения. В предпраздничные дни при выдаче водительских удостоверений и документов на транспортные средства инспекторы ГИБДД дарили женщинам цветы и поздравляли с наступающим 8 марта.Начальник Управления ГИБДД города Москвы генерал-майор полиции Виктор Коваленко побывал в одном из регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции и поздравил представительниц прекрасного пола с предстоящим праздником. Он пожелал женщинам гармонии, тепла семейного очага, процветания, больше солнечных дней и, конечно, безопасных дорог.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81