Павел Грудинин окончательно покинул теледебаты. Перед демонстративным уходом из студии кандидат в президенты попросил у Ксении Собчак прощения за хамство – от имени всех мужчин.

Павел Грудинин окончательно покинул теледебаты. Переддемонстративным уходом из студии кандидат в президенты попросил у Ксении Собчакпрощения за хамство – "от имени всех мужчин".Кандидату от КПРФ формат теледебатов совсем не понравился.Павел Грудинин заявил, что участвовать в них не будет. Однако перед тем, какуйти из прямого эфира на Первом канале, претендент на главный государственныйпост преподнес цветы Ксении Собчак."У нас здесь такой коллектив, но толькоодна женщина. И тут как-то один из присутствующих здеськандидатов обидел ее и до сих пор не извинился.Я считаю, что все мужчины, которые стоят здесь, тоже причастны,к сожалению, к такой неприятной вещи, как обида КсенииАнатольевны… От лица всех мужчин я хочу извиниться перед ней…и считаю, что мы должны поздравить ее", – заявилГрудин, вручая Собчак цветы.Кандидат в президенты России от КПРФ имел в видуинцидент во время теледебатов на канале "Россия 1". В эфире 28февраля, во время выступления одного из участников, Сергея Бабурина, егоперебил лидер ЛДПР. Собчак призвала его к спокойствию, ВладимирЖириновский начал оскорблять Собчак, и та вылила на оппонентастакан воды.Ситуации на теледебатах повторяются. Вновь оказавшись вэфире "России 1" 6 марта, Ксения Собчак и Владимир Жириновский опятьсошлись в схватке. "Кандидаты вынуждены ... выглядеть плохо, потому чтовсегда есть клоун, простите, Жириновский, который нападает на людей, оскорбляетменя матерными словами...", – пожаловалась Собчак во время своеговыступления.Владимир Вольфович, конечно, возмутился и оппонента тут жеперебил. Подобные выпады Собчак Жириновский объяснил избирателям тем, чтоКсения Анатольевна "никогда ничем не управляла, никогда нигде не работала"."Бомж с улицы. При Брежневе вас бы уже загнали в психушку. Детей допустилидо выборов", – прокомментировал лидер ЛДПР слова кандидата от "Гражданскойинициативы".Выбирать президента россияне будут 18 марта 2018 года. Конкуренцию действующему главе государства Владимиру Путину, который баллотируется в качестве самовыдвиженца, составят семь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").Павел Грудинин уже "уходил" с теледебатов. Кандидат от КПРФ 1 марта покинул студию Первого канала, напоследок назвав такой предвыборный формат "балаганом" и шоу. Эксперты истерику Грудинина назвали постановочной. Демарш кандидата сравнили с выходкой Ксении Собчак, окатившей водой Владимира Жириновского.