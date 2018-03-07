Илья Авербух высказался о возможной смене гражданства Евгении Медведевой. Фигурист очень сильно возмущен.

Илья Авербух высказался о возможной смене гражданства Евгении Медведевой. Фигурист очень сильно возмущен."Это уже грязь, клевета, диверсия. Просто преступные слова. Я знаю Женю, и знаю, что она – патриот России. Ни в одной клетке мозга у нее не может возникнуть и мысли, чтобы выступать за другую страну. Можно предполагать про смену тренера, но не нужно опускаться до оскорблений", – цитирует "Спорт-Экспресс" серебряного призера Олимпиады-2002.По мнению фигуриста, разговоры об уходе Евгении от своего тренера основываются на том, что Медведевой и Загитовой будет сложно заниматься в одной группе. "Фигурное катание – не командный вид спорта, а индивидуальный. Тем более, таких примеров перед глазами полно. Алексей Ягудин в итоге ушел от Алексея Мишина к Татьяне Тарасовой. Предполагать можно, что угодно, но слушать мы должны только Женю. Если она говорит, что намерена продолжать карьеру и работать с Этери Тутберидзе – так и есть", – сообщил Авербух.Как выяснилось ранее, в Пхенчхане Медведева выступала превозмогая боль, передает . "Она сейчас проходит анализы по поводу травмы. Ее очень беспокоит нога. Она ждет результатов анализов, и после них уже можно сделать вывод. Возможно, Жене нужна будет операция, чтобы готовиться дальше", – рассказал фигурист.При этом Авербух отметил, что первое место Евгения упустила не из-за проблем со здоровьем. "Это очень сильно мешало Жене. Но я хочу подчеркнуть, что Медведева проиграла на Олимпиаде Загитовой не из-за травмы. Алина победила за счет более высокой сложности, победила заслуженно", – считает он.Напомним, неожиданную новость о намерении Медведевой сменить гражданство распространил журнал SNC. Издание ссылалось на собственные источники, не раскрывая их. В журнале утверждалось, что Женя всерьез думает над этим, но окончательное решение пока не озвучила.