В результате ДТП погиб водитель автомобиля "Иж", два транспортных средства сгорели.

06.03.2018 года в 19 часов 30 минут на 128 км. федеральной автодороги М-7 «Волга» произошло дорожно-транспортное происшествие.По предварительной информации, водитель автомобиля «Иж», 1982 г.р, при движении по крайней правой полосе в сторону г. Владимира, осуществляя объезд автомобиля «ГАЗ» (эвакуатор), который остановился на обочине из-за технической неисправности, не уступил дорогу транспортному средству марки «3010GA», под управлением водителя 1980 г.р., двигавшемуся в попутном направлении по левой полосе дороги, в результате чего произошло столкновение. После столкновения автомобиль «Иж» совершил наезд на стоящий эвакуатор. От удара произошло возгорание автомобиля «ИЖ» и автомобиля «Рено Логан», находящегося на эвакуаторе.В результате ДТП пассажир автомобиля «Иж», 1981 года рождения, с диагнозом: сочетанная травма, госпитализирован в ЦРБ Петушинского района. Водитель автомобиля «Иж», 1982 года рождения, погиб.Сотрудниками ГИБДД были предприняты меры по организации дорожного движения на месте ДТП. В настоящее время движение на данном участке трассы восстанавливается.По факту ДТП назначено проведение проверки. Сотрудниками полиции устанавливаются все причины и обстоятельства дорожной трагедии.