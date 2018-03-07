В канун 8 марта сотрудники ГИБДД общались с представительницами прекрасного пола, и неважно, управляла ли дама автомобилем, автобусом или трамваем...

Сотрудники Отдельного батальона ДПС ГИБДД совместно с одним из членов Общественного совета при УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве Крючковым Денисом Петровичем также решили не оставаться в стороне и поздравить прекрасных участниц дорожного движения с международным женским днём.Акция под названием «Цветочный Патруль» была проведена сотрудниками ГИБДД по СВАО г. Москвы в канун Международного женского дня. Инспекторы ГИБДД поздравили милых дам букетом цветов и добрыми пожеланиями.В канун 8 марта сотрудники ГИБДД общались с представительницами прекрасного пола, и неважно, управляла ли дама автомобилем, автобусом или трамваем.В Международный женский день всем участницам дорожного движения ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве желает крепкого здоровья и безаварийных дорог!Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29