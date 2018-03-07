Звезда американских сериалов Клэр
Холт сообщила своим поклонникам трагическую новость. Девушка перенесла выкидыш.
Звезда американских сериалов Клэр
Холт сообщила своим поклонникам трагическую новость. Девушка перенесла выкидыш.
Актриса поделилась своей бедой
в Instagram, опубликовав фото из больничной палаты. Телезвезда призналась, что
не была уверена нужно ли афишировать этот болезненный эпизод своей жизни. Но,
все же, поняла, что в одиночку ей не справится."Эта фотография была сделана
10 дней назад, когда я ждала операцию после того, как у моей милой малышки
перестало биться сердце. Это фото я отправила своему жениху в комнате ожидания,
чтобы показать ему, что со мной все в порядке. Но это было не так. Еще никогда
я не чувствовала себя такой разбитой", – написала под фото Клер.
Холт уверена, что депрессия в
ее случае – это нормально. Она очень уязвима, и вынуждена сдерживать в себе
боль от потери ребенка. Девушка признается, что не пережила бы это без
поддержки и безусловной любви ее партнера. Также она хотела, бы поддержать всех женщин,
когда-либо попадавших в подобную ситуацию, поэтому написала: "Я обращаюсь ко всем, кто
пережил выкидыш: я понимаю вас. Я разделяю с вами вашу боль, вы не одни.
Пожалуйста, будьте добрее к себе. Я надеюсь, что вскоре вы тоже сможете
рассказать свою историю".
Позже Холт опубликовала еще
один пост, в котором поблагодарила фанатов за поддержку и добрые пожелания. Она
отметила, что многие женщины стали присылать ей истории своих потерь, и она
больше не чувствует себя в одиночестве.
Клер Рианнон Холт –
австралийская актриса, звезда сериалов "H2O: Просто добавь воды", "Дневники
вампира" и "Древние". 3 декабря 2017 Холт объявила о помолвке с французским
агентом по недвижимости Эндрю Джоблоном. У пары должен был родиться первенец.