Звезда американских сериалов Клэр Холт сообщила своим поклонникам трагическую новость. Девушка перенесла выкидыш.

Звезда американских сериалов КлэрХолт сообщила своим поклонникам трагическую новость. Девушка перенесла выкидыш.Актриса поделилась своей бедойв Instagram, опубликовав фото из больничной палаты. Телезвезда призналась, чтоне была уверена нужно ли афишировать этот болезненный эпизод своей жизни. Но,все же, поняла, что в одиночку ей не справится."Эта фотография была сделана10 дней назад, когда я ждала операцию после того, как у моей милой малышкиперестало биться сердце. Это фото я отправила своему жениху в комнате ожидания,чтобы показать ему, что со мной все в порядке. Но это было не так. Еще никогдая не чувствовала себя такой разбитой", – написала под фото Клер.Холт уверена, что депрессия вее случае – это нормально. Она очень уязвима, и вынуждена сдерживать в себеболь от потери ребенка. Девушка признается, что не пережила бы это безподдержки и безусловной любви ее партнера. Также она хотела, бы поддержать всех женщин,когда-либо попадавших в подобную ситуацию, поэтому написала: "Я обращаюсь ко всем, ктопережил выкидыш: я понимаю вас. Я разделяю с вами вашу боль, вы не одни.Пожалуйста, будьте добрее к себе. Я надеюсь, что вскоре вы тоже сможетерассказать свою историю".Позже Холт опубликовала ещеодин пост, в котором поблагодарила фанатов за поддержку и добрые пожелания. Онаотметила, что многие женщины стали присылать ей истории своих потерь, и онабольше не чувствует себя в одиночестве.Клер Рианнон Холт –австралийская актриса, звезда сериалов "H2O: Просто добавь воды", "Дневникивампира" и "Древние". 3 декабря 2017 Холт объявила о помолвке с французскимагентом по недвижимости Эндрю Джоблоном. У пары должен был родиться первенец.