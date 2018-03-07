Не стоит расстраиваться, если вам приснился погребальный процесс, так как сновидения с неблагоприятным сюжетом могут символизировать о хороших переменах в жизни. Чтобы в этом убедиться, необходимо постараться вспомнить как можно больше деталей, после чего приступить к толкованию.

Нестоит расстраиваться, если вам приснился погребальный процесс, так каксновидения с неблагоприятным сюжетом могут символизировать о хороших переменахв жизни. Чтобы в этом убедиться, необходимо постараться вспомнить как можнобольше деталей, после чего приступить к толкованию.Если во время траурной церемониибыла , значит, ваши близкие будут здоровы. Также это может предвещатьизменения в лучшую сторону. Что касается плохой – она является негативнымсимволом, который предрекает возникновение и плохих новостей. Вцелом, похороны во сне трактуются положительно и указывают на то, что начатоедело закончится успешно.Если приснилосьпогребение живого – это благоприятный знак, который сулит участие в пышном. Роскошная церемония прощания – это предвестник богатой жизни, аскромная является знаком преодоления жизненных .Если вы принимаете участие в похоронах, то вбудущем можно ожидать радостных событий и щедрых подарков от друзей. Снитсяподготовка к процессии —значит, существует незавершенное дело, с которым вы не можете справиться уже напротяжении длительного времени. Одиноким сон о похоронах предвещает, а замужним – успешное завершение начатого дела.Если вы собственноручно заживо хоронили человека всновидении, то скоро произойдет какое-то из ряда вон выходящее событие. Сон, вкотором вы плакали на похоронах, символизирует о наступлении не самого простогопериода в вашей жизни. Если же вы увидели похороны своего– такой сон сулит вам здоровье, а также порядок в вашем . Однакопогребение незнакомого малыша – нехороший знак, ожидайте трудностей во взаимоотношенияхс людьми.в ваших руках на похоронах –символ того, что в жизни вы слишком привязаны к существующим условностям. Такой сон попросту указывает вам, что необходимо прислушатьсяк своим истинным желаниям и делать то, что велит .