Украина уже не знает, что придумать от собственного бессилия в газовой войне с Россией, которую сама же развязала. На этот раз Киев заявил о подготовке к аресту зарубежных активов Газпрома.

Украина уже не знает, что придумать от собственного бессилияв газовой войне с Россией, которую сама же развязала. На этот раз Киев заявил оподготовке к аресту зарубежных активов "Газпрома".Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручилМинюсту страны скоординировать действия с "Нафтогазом" и изучитьвозможность ареста зарубежных активов "Газпрома". До этого он потребовалот ответственных ведомств активизировать усилия по взысканию сроссийской компании штрафа,присужденного Киеву по решению Стокгольмского арбитражного суда.Активы "Газпрома" находятся в более чем 20-тистранах по всему миру, российский газ по трубопроводу "Северныйпоток" поставляется практически во все государства Европы. Наблюдателиполагают, что арест счетов или имущества российской компании за границей неизбежно повлечетза собой проблемы у потребителей голубого топлива.Напомним,что в ноябре 2015 года Украина отказалась от поставок российского газа, нофактически покупает его по реверсу из Европы по завышенным ценам. 28 февраля2018 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить"Нафтогазу" 2,56 миллиарда по поданному украинской стороной иску натранзит газа. Киев настаивал на повышении тарифов на перекачку голубого топливав Европу. Представители российской компании выразили несогласие с решением судаи сообщили, что будут его опротестовывать.марта "Газпром" прекратил поставки газа на Украину. Ситуация практическивышла из-под контроля, и украинские власти не на шутку испугались – в странедействует план по ограничению потребления природного газа. Петр Порошенко личнообратился к украинцам с просьбой на несколько дней снизить температуру в своихдомах. В соцсетях была запущена кампания с хештегом #прикрути.