Из дачного дома местной жительницы злоумышленник похитил ресивер от спутниковой антенны, продукты питания и алкоголь.

В конце февраля текущего года сотрудники уголовного розыска Кольчугинского ОМВД в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 29-летнего уроженца Амурской области, подозреваемого в краже из дачного дома, совершенной на территории Кольчугинского района.Установлено, что в начале февраля задержанный, разбив оконное стекло, проник в дачный дом 54-летней местной жительницы, откуда похитил ресивер от спутниковой антенны, продукты питания и алкоголь. Материальный ущерб потерпевшая оценила в 22 тысячи рублей.Подозреваемый дал признательные показания. Со слов мужчины, ресивер он выкинул за ненадобностью, а продукты питания съел.В настоящее время в отношении 29-летнего фигуранта следственным отделом ОМВД России по Кольчугинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемый заключен под стражу.