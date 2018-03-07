Он заплатит 100 тысяч рублей

Костромского программиста оштрафовали за доступ к секретной информации.Молодой человек, работая системным администратором, получил данные адресов и паролей электронных почтовых ящиков руководства и сотрудников регионаьного управления специальной связи. После увольнение 28-летний костромич продолжил просматривать данные.Так, он получил графики перевозки секретных документов, камней, денег и ювелирных изделий. В отношении программиста возбудили уголовное дело. По решению суда он заплатит штраф - 100 тысяч рублей.