Все обвинения в домогательствах, выдвинутые в адрес главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого, должны быть проанализированы исключительно в рамках правового поля. Так прокомментировал неприятную ситуацию вокруг депутата от ЛДПР спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Все обвинения вдомогательствах, выдвинутые в адрес главы думского комитета по международнымделам Леонида Слуцкого, должны быть проанализированы исключительно в рамкахправового поля. Так прокомментировал неприятную ситуацию вокруг депутата отЛДПР спикер Госдумы Вячеслав Володин."Разбиратьсянадо исключительно в правовом поле и исходя из презумпции невиновности", -отметил глава Думы и не исключил, что скандал вокруг Слуцкого может бытьпровокацией. Володин призвал дождаться итогов рассмотрения всех жалоб надепутата думской комиссией по этике. "Должныобъективно разбираться те, кому положено", – указал спикер.Он также напомнил, что обвинения выдвигаются в разгар избирательной кампании исо стороны иностранных СМИ. "Если бы такие обвинения были выдвинуты, скажем, вадрес сенатора Маккейна журналистками Russia Today или "Спутника", то исход былбы предрешен", – заявил председатель Госдумы, подчеркнув, что в США виноватымисделали бы российских журналисток."Не живите в этих враждебных трендах. Мужчин больше порядочных. Здесьдве стороны. Не вставайте на одну сторону. Я ни на чью сторону не встаю иговорю – в рамках закона. Но при этом не будет решения, которое заранеепредопределяет, кто виноват", – продолжил Володин.Позднее, поздравляя парламентских журналисток с 8 Марта, Володин сновапрокомментировал ситуацию: "Если вам опасно работать в Думе, меняйте работу",добавив, что если девушку обидели, то нужно ответить.Ситуация вокруг депутата Леонида Слуцкого, действительно, складывается крайненеприятная, отметил в интервью Dni.Ru политолог Павел Данилин.Неоднозначность ее в том, что журналистки, которые обвиняют политика вдомогательствах, являются корреспондентами изданий, довольно критическинастроенных к российской внешней политике."Это можетбыть совпадением, а может быть и нет, но факт остается фактом – британская ВВСи телеканал "Дождь" настроены антироссийски. Этот факт заставляетнасторожиться, также как и то, что мы узнаем об домогательствах господинаСлуцкого через несколько лет, как они якобы произошли", – сказал Данилин.Он не исключил,что таким образом до нас добралась мода на разоблачения сексуального характера.При этом политолог напомнил, что против американского продюсера ХарвиВайшнштейна выдвигались обвинения в изнасилованиях или принуждении занятиясексом, а Слуцкого обвиняют в приставаниях.Конечно, сэтим вопросом необходимо досконально разбираться,потому что ситуация вокруг депутата Госдумы подрывает доверие к парламентариями параллельно ставит вопрос об общении их с журналистами.Эксперт отметил,что если можно бездоказательно обвинить в домогательствах любого мужчину, тозначит, при общении журналистов с депутатаминужно устанавливать новый порядок – вводить обязательную аудио и видеофиксациюот момента входа в кабинет до выхода из него. Это, по мнению Данилина, сузитполе работы журналистов и закрепостит их общение с депутатами."Но это нужнобудет сделать для того, чтобы избежать подобных обвинений в будущем. Причем, этокасается не только общения мужчин с женщинами, но и двух мужчин между собой,так как на фоне уже существующих обвинений, могут выдвигаться и другие – о приставаниимужчины к мужчине", – предположил политолог.Как выразилсяэксперт, мы сейчас ступили на тонкий лед внеслужебных отношений политиков спредставителями прессы. "Нельзя исключать того, что приставания кжурналистам не обязательно со стороны Слуцкого действительно были, но за нимимогла стоять банальная жажда славы, желание прославиться таким не самым лучшимобразом", – высказал свое мнение Данилин.Наконец, приобсуждении этой ситуации можно поставить себя на место мужа женщины, к которойпристает некий мужчина – депутат или кто-то другой, продолжил аналитик. "Очевидно,что близкий человек, узнав об этом, сразу понимает, как надо себя разумно вести.Здесь есть два варианта: первый – предложить своей жене поменять место работы,а второй – четко и жестко, но без физического воздействия разобраться с этойситуацией. Сейчас, в истории со Слуцким мы ничего подобного не наблюдаем",– указал Павел Данилин.Ситуациянеприятная. В ней надо разбираться, но вопросов она оставляет заметно больше,чем ответов, подвел итог политолог.В свою очередь,член экспертного совета Институтасоциально-экономических и политических исследований Алексей Зудин полагает, чтоскандал вокруг депутата Леонида Слуцкого необходимо рассматривать в контексте с недавними обвинениями продюсера ХарвиВайнштейна. После шумихи в США во всем мире стало модно и выгодно обвинять мужчинв сексуальных домогательствах, даже если их на самом деле не было.Также хорошо известно и то, что во времяпредвыборных кампаний регулярно организуются провокации, а сейчас в России какраз готовятся к выборам президента, напомнил Зудин."Понятно,что Вашингтон в этот период усиливает давление на нашу страну, об этом говорил и глава временной комиссии СоветаФедерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства вовнутренние дела России Андрей Климов, подготовивший соответствующий доклад".– сказал политолог в интервью Dni.Ru.Ситуация вокругСлуцкого – часть давления, которое оказывают на Россию в преддвериипрезидентских выборов.Напомним, что корреспондентбританской телерадиокомпании ВВС Фарида Рустамова стала третьей девушкой, обвинившейСлуцкого в сексуальных домогательствах. На минувшей неделе с аналогичными обвинениями вадрес депутата выступили заместитель главного редактора телеканала RTViЕкатерина Котрикадзе и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук. Свой вердикт по этой истории должна вынести комиссия Госдумы поэтике, которая сейчас рассматривает соответствующие материалы и выслушиваетмнения все сторон.Сам глава комитета Госдумы по международным делам назвал поклепомпрозвучавшие в его адрес обвинения и выразил уверенность в том, чторуководство Госдумы разберется в ситуации. Депутат отметил, что попыткисделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую инизкопробную провокацию и заранее обречены на провал.