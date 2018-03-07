Все обвинения в
домогательствах, выдвинутые в адрес главы думского комитета по международным
делам Леонида Слуцкого, должны быть проанализированы исключительно в рамках
правового поля. Так прокомментировал неприятную ситуацию вокруг депутата от
ЛДПР спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Все обвинения в
домогательствах, выдвинутые в адрес главы думского комитета по международным
делам Леонида Слуцкого, должны быть проанализированы исключительно в рамках
правового поля. Так прокомментировал неприятную ситуацию вокруг депутата от
ЛДПР спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Разбираться
надо исключительно в правовом поле и исходя из презумпции невиновности", -
отметил глава Думы и не исключил, что скандал вокруг Слуцкого может быть
провокацией. Володин призвал дождаться итогов рассмотрения всех жалоб на
депутата думской комиссией по этике. "Должны
объективно разбираться те, кому положено", – указал спикер.
Он также напомнил, что обвинения выдвигаются в разгар избирательной кампании и
со стороны иностранных СМИ. "Если бы такие обвинения были выдвинуты, скажем, в
адрес сенатора Маккейна журналистками Russia Today или "Спутника", то исход был
бы предрешен", – заявил председатель Госдумы, подчеркнув, что в США виноватыми
сделали бы российских журналисток.
"Не живите в этих враждебных трендах. Мужчин больше порядочных. Здесь
две стороны. Не вставайте на одну сторону. Я ни на чью сторону не встаю и
говорю – в рамках закона. Но при этом не будет решения, которое заранее
предопределяет, кто виноват", – продолжил Володин.
Позднее, поздравляя парламентских журналисток с 8 Марта, Володин снова
прокомментировал ситуацию: "Если вам опасно работать в Думе, меняйте работу",
добавив, что если девушку обидели, то нужно ответить.
Ситуация вокруг депутата Леонида Слуцкого, действительно, складывается крайне
неприятная, отметил в интервью Dni.Ru политолог Павел Данилин.
Неоднозначность ее в том, что журналистки, которые обвиняют политика в
домогательствах, являются корреспондентами изданий, довольно критически
настроенных к российской внешней политике.
"Это может
быть совпадением, а может быть и нет, но факт остается фактом – британская ВВС
и телеканал "Дождь" настроены антироссийски. Этот факт заставляет
насторожиться, также как и то, что мы узнаем об домогательствах господина
Слуцкого через несколько лет, как они якобы произошли", – сказал Данилин.
Он не исключил,
что таким образом до нас добралась мода на разоблачения сексуального характера.
При этом политолог напомнил, что против американского продюсера Харви
Вайшнштейна выдвигались обвинения в изнасилованиях или принуждении занятия
сексом, а Слуцкого обвиняют в приставаниях.
Конечно, с
этим вопросом необходимо досконально разбираться,
потому что ситуация вокруг депутата Госдумы подрывает доверие к парламентариям
и параллельно ставит вопрос об общении их с журналистами.
Эксперт отметил,
что если можно бездоказательно обвинить в домогательствах любого мужчину, то
значит, при общении журналистов с депутатами
нужно устанавливать новый порядок – вводить обязательную аудио и видеофиксацию
от момента входа в кабинет до выхода из него. Это, по мнению Данилина, сузит
поле работы журналистов и закрепостит их общение с депутатами.
"Но это нужно
будет сделать для того, чтобы избежать подобных обвинений в будущем. Причем, это
касается не только общения мужчин с женщинами, но и двух мужчин между собой,
так как на фоне уже существующих обвинений, могут выдвигаться и другие – о приставании
мужчины к мужчине", – предположил политолог.
Как выразился
эксперт, мы сейчас ступили на тонкий лед внеслужебных отношений политиков с
представителями прессы. "Нельзя исключать того, что приставания к
журналистам не обязательно со стороны Слуцкого действительно были, но за ними
могла стоять банальная жажда славы, желание прославиться таким не самым лучшим
образом", – высказал свое мнение Данилин.
Наконец, при
обсуждении этой ситуации можно поставить себя на место мужа женщины, к которой
пристает некий мужчина – депутат или кто-то другой, продолжил аналитик. "Очевидно,
что близкий человек, узнав об этом, сразу понимает, как надо себя разумно вести.
Здесь есть два варианта: первый – предложить своей жене поменять место работы,
а второй – четко и жестко, но без физического воздействия разобраться с этой
ситуацией. Сейчас, в истории со Слуцким мы ничего подобного не наблюдаем",
– указал Павел Данилин.
Ситуация
неприятная. В ней надо разбираться, но вопросов она оставляет заметно больше,
чем ответов, подвел итог политолог.
В свою очередь,
член экспертного совета Института
социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин полагает, что
скандал вокруг депутата Леонида Слуцкого необходимо рассматривать в контексте с недавними обвинениями продюсера Харви
Вайнштейна. После шумихи в США во всем мире стало модно и выгодно обвинять мужчин
в сексуальных домогательствах, даже если их на самом деле не было.
Также хорошо известно и то, что во время
предвыборных кампаний регулярно организуются провокации, а сейчас в России как
раз готовятся к выборам президента, напомнил Зудин.
"Понятно,
что Вашингтон в этот период усиливает давление на нашу страну, об этом говорил и глава временной комиссии Совета
Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во
внутренние дела России Андрей Климов, подготовивший соответствующий доклад".
– сказал политолог в интервью Dni.Ru.
Ситуация вокруг
Слуцкого – часть давления, которое оказывают на Россию в преддверии
президентских выборов.
Напомним, что корреспондент
британской телерадиокомпании ВВС Фарида Рустамова стала третьей девушкой, обвинившей
Слуцкого в сексуальных домогательствах. На минувшей неделе с аналогичными обвинениями в
адрес депутата выступили заместитель главного редактора телеканала RTVi
Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук. Свой вердикт по этой истории должна вынести комиссия Госдумы по
этике, которая сейчас рассматривает соответствующие материалы и выслушивает
мнения все сторон.
Сам глава комитета Госдумы по международным делам назвал поклепом
прозвучавшие в его адрес обвинения и выразил уверенность в том, что
руководство Госдумы разберется в ситуации. Депутат отметил, что попытки
сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и
низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.