Анастасия Волочкова перестала публиковать фото с любимым мужчиной. Многочисленные поклонники, внимательно следящие за жизнью скандально известной балерины, немедленно задались вопросом, что случилось и куда же пропал избранник артистки.

Анастасия Волочкова перестала публиковать фото с любимым мужчиной. Многочисленные поклонники, внимательно следящие за жизнью скандально известной балерины, немедленно задались вопросом, что случилось и куда же пропал избранник артистки.Практически каждый день Анастасия Волочкова на официальной страничке в социальной сети Instagram публиковала фотографии со своим любимым мужчиной Михаилом. То влюбленные нежатся на диване, то вместе катаются на лошадях, то посещают салон красоты, то обедают в ресторане, где их развлекали знойные бразильские танцовщицы.Интересно, что как раз после того самого похода в общепит балерина и перестала публиковать совместные кадры с избранником. На последующих фотографиях Анастасия запечатлена либо в гордом одиночестве, либо в компании матери и дочки Ариадны. А на свежем снимке артистка и вовсе снята с внушительным букетом красных роз, преподнесенного ей неким поклонником."А вот и первые цветочки к 8 марта от поклонника...🌹 " – сообщила Анастасия Волочкова. Следящие за каждым шагом балерины фанаты немедленно стали строить догадки, что случилось и куда пропал возлюбленный Михаил."При живом Мише поклонник🤦‍♀️(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Где Миша? Народ волнуется", "А где миша?", "Мишка не ревнует?", "Девчонки! Правда, что-то не то! Михаила уже несколько дней нет! Сразу после бразильского ресторана и пропал! С танцовщицами может уехал!?", "Променял одну Наську за сорок, на двух бразильских девах по двадцать😂😂", "У Мишани наверно регистрация закончилась", ""А куда Миша пропал?", – завалили вопросами Анастасию Волочкову пользователи Сети.