Английский футбольный клуб Ливерпуль вслед за Реалом стал участником четвертьфинальной стадии футбольной Лиги чемпионов. Англичане на своем поле сыграли вничью с португальским Порту в ответном матче 1/8 финала, но по сумме двух встреч прошли дальше.

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" вслед за "Реалом" стал участником четвертьфинальной стадии футбольной Лиги чемпионов. Англичане на своем поле сыграли вничью с португальским "Порту" в ответном матче 1/8 финала, но по сумме двух встреч прошли дальше.Первый матч команд в Португалии завершился разгромной победой "Ливерпуля" со счетом 5:0. Соперник команды по четвертьфиналу Лиги чемпионов определится в результате жеребьевки.Игра в Ливерпуля началась с минуты молчания в память о капитане итальянской "Фиорентины" Давиде Астори, который 4 марта скончался в возрасте 31 года.