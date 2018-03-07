Несмотря на равноправие полов последние социалогические исследования показывают, что домашними делами больше и чаще всего всего занимаются женщины. Чтобы облегчить жизнь и немного порадовать прекрасных дам, придумано много интересных и полезных домашних помощников.

Несмотря на равноправие полов последние социалогические исследования показывают, что домашними делами больше и чаще всего всего занимаются женщины. Чтобы облегчить жизнь и немного порадовать прекрасных дам, придумано много интересных и полезных домашних помощников.На кухнеУтром или вечером, а кому-то даже днем, приходится стоять у плиты и придумывать различные кулинарные шедевры. Чтобы приготовление не отнимало много времени, советуем использовать новый модельный ряд планетарных миксеров. Разнообразие цветовой гаммы позволяет подчеркнуть дизайн кухни. Корпус устройств изготовлен из прочного пластика, а чаща – из нержавеющей стали, поэтому его непросто поцарапать и повредить другими способами. Для эффективной работы новинки Sinbo SMX 2734 и SMX 2739 в ярко-красном цвете оснащены высокой мощностью в 800 Вт, шестью скоростными режимами и импульсным режимом.Фев 26, 2018 в 2:57 PSTНетривиальным подарком станет ужин от "Партии еды". В этом случае женщина буквально получит не только сэкономленное на приготовление пищи время, но и приятное время провождение. Сервис-подписка на доставку ужинов за три шага:1. Выбираете подходящее меню (всего 52 оригинальных меню в год, такого нет ни в одном ресторане)2. Получаете коробку с расфасованными ингредиентами и рецептами прямо к двери3. Наслаждаетесь оригинальными блюдами каждый вечер по цене продуктов в магазине. Порции большие, продукты свежие, блюда взаимозаменяемые.КрасотаАпр 26, 2017 в 4:03 PDTПройти целый курс по преображению поможет Beauty Update 360 с командой специалистов. Личный продюсер подберет идеальный образ вместе со стилистом, визажистом и парикмахером, работающими с российскими звездами. При необходимости привести себя в порядок поможет эндокринолог-диетолог.Фев 15, 2018 в 3:25 PSTПосле такого преображения самое время окунуться в волнующий, чувственный, романтичный аромат Breath – произведение двух российских брендов Sergey Gubanov EAU4U. Апельсин и мята в составе верхних нот дают аромату свежесть и сочную неповторимость. Кокос в сочетании с мускатным орехом оттеняет купаж сладостью с приятной горчинкой. Средние ноты задают тону всему аромату, благодаря уникальному купажу инжирных масел в сочетании с зеленым чаем, молоком и шалфеем, чтобы каждый мог ощутить на себе аристократичный лоск и игривое настроение. Карамель, мускус, кедр и миндальное молоко завершают аромат, даря царское послевкусие.Для душиА вечер можно провести под градусом романтичного настроения. Игра "Для тебя" вернет уже давно живущей вместе паре страстные и живые ощущения первых месяцев ухаживаний и встреч, а для молодой пары станет подарком, который сделает отношения невероятно сильными. Игра длится две-три недели. Подходит как для пар, которые только начали встречаться, так и для тех, кто давно живет вместе.