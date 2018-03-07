Снежная блокада. Двор жителей 25 дома по проспекту Ленина забаррикадировали коммунальщики. Они соорудили огромный сугроб, который перекрыл единственный въезд на придомовую территорию. Зачем сотрудники управляющей компании так поступили, и что делать автолюбителям, оказавшимся в ловушке?

07.03.2018Снежная блокада. Двор жителей 25 дома по проспекту Ленина забаррикадировали коммунальщики. Они соорудили огромный сугроб, который перекрыл единственный въезд на придомовую территорию. Зачем сотрудники управляющей компании так поступили, и что делать автолюбителям, оказавшимся в ловушке?Коллапс случился днём. Рабочие и трактор чистили двор от снега. Снежной кучей закрыли единственный въезд на придомовую территорию. И если люди по сугробам могли обойти препятствие, то около 20 припаркованных машин оказалось заложниками такой уборки.Иван, житель дома: Никаких оповещений, ничего не было, объявлений на подъездах тоже не было.- Что говорят?- Сказали, езжайте на автобусе. До работы добирайтесь, как хотите.Роман, житель дома: "Они начали чистить дорогу, не подумав о том, что снег нужно куда-то убирать. Они его сгребли со всей территории на единственный въезд во двор и забаррикадировали. На протяжении 40 минут все стоим и ждём, когда этот снег уберут".Роман душой радеет за пятиэтажку, в которой живёт. Мужчина подозревает, что управкомпания специально перекрыла проезд. Мужчина давно ведёт борьбу за чистый двор. Он несколько раз просил обслуживающую организацию почистить снег во дворе. Жаловался на ЖРЭП №8. Управленцев штрафовали и выносили предписания. И вот после очередной кляузы, они всё-таки выполнили свои обязанности. Вот только услуга оказалась медвежьей. Сами же работники считают, что ничего страшного не произошло. Жителям надо просто потерпеть.- Вы считаете это нормальная ситуация?- А куда снег девать?- Куда—то увезти! Я вижу, что вы забаррикадировали въезд и выезд во двор, вот, что я вижу. Люди вынуждены стоять и ждать. Кто-то в школу за детьми, кто-то в больницу. Сколько по времени это продлится? Вы никому ничего не говорите и это нормально, вы считаете?- Через сколько машина подъедет?- Через 20-30 минут.Терпели люди час. КАМАЗ всё-таки приехал и освободил автолюбителей из снежного плена.Артём Андреев, гендиректор управкомпании ЖРЭП № 8: "Площадка, куда вывозят снег находится не в каждом районе города и для того, чтобы КАМАЗ доехал с одной стороны на другую…конечно, это вызывает некоторые неудобства для жителей. Надо быть терпимей и относиться к работе коммунальных служб с терпением. Этому действию нет оценки. Это не плохо и не хорошо. Так случилось"Самое интересное, что за своё терпение люди сами же и платят. Привлечение большегрузной машины услуга небесплатная. Эти средства управкомпания спишет со счёта дома. Получается, часовая блокада транспорта всем сойдёт с рук? Тем временем, в кодексе административных правонарушений есть специальная статья, которая предусматривает наказание за умышленное создание помехи в дорожном движении. Вот её полный текст."Умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе, путём загрязнения дорожного покрытия, - влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - трёхсот тысяч рублей".Единственная сложность, доказать, что помеха была создана именно умышленно.Метки: общество, блокада, управкомпания, жители, нарушение