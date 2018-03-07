07.03.2018

2018-03-07 13:00:24

Международный Фестиваль Абстракции

"Если сегодня кажется, что абстрактный живописец рисует как дитя или безумец, то это не оттого, что он инфантилен или безумен. Он ценит бесстрастную спонтанность и беспечность ребенка, который творит только для себя, без давления взрослой ответственности и практических ограничений, как те качества, которые связаны с его личными задачами свободного воображения" Мейер Шапиро. Природа абстрактного искусства (1937).



Говорят, что самые стоящие художественные идеи рождались раньше на кухне, на тесной кухоньке, где собиралась масса самого разного народа. В шумных спорах или неспешных беседах, за чашкой кофе или рюмочкой водки рассказывали о книжках, которые удалось найти, делились замыслами, проверяли свои идеи.



Сейчас просторные кухни спрятались в просторных загородных домах за большими заборами, а общественные места обитания художественной интеллигенции перестали существовать в том виде, в котором существовали раньше: ЦДЛ превратился в дорогой ресторан, открытый для всех, кто в состоянии платить, любимый ресторан ВТО сгорел, а в Доме Актера, возникшем в прежнем Министерстве культуры, в лучшем случае, артисты отмечают свои юбилеи, потускнела жизнь и в Доме архитекторов и в Союзе композиторов...



Давайте вместе создавать наше единое культурное пространство, свободное от глянца, насыщенное воздухом творчества, комфортное для общения. Давайте провоцировать друг друга на творчество!



Каждый художник посылает символическое сообщение о себе и мире. Его можно услышать в музыке, прочесть в сценическом тексте, угадать на холсте. Каждый творит по-своему, только ему известным способом.



А если попробовать соединить, чтобы одно высказывание рождало другое. Так бывает, когда звучит джаз: из импровизации одного вырастает импровизация другого.