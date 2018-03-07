Кувейт по-прежнему открыт для сотрудничества с Москвой. Страна готова укреплять деловые связи с Россией и вводимые Западом ограничения не станут этому помехой. Об этом заявил министр нефти страны Бахит ар-Рияди.

Кувейт по-прежнему открыт для сотрудничества с Москвой. Страна готова укреплять деловые связи с Россией и вводимые Западом ограничения не станут этому помехой. Об этом заявил министр нефти страны Бахит ар-Рияди.На прямой вопрос журналистов, повлияют ли антироссийские санкции на развитие совместных энергетических проектов, министр ответил, что этого не будет. Кроме того, он подчеркнул, что Кувейт открыт для деловых отношений и будет работать с тем, с кем сочтет нужным, сообщает телеканал "Россия 24"."Мы открыты для работы со всеми странами по всему миру. Мы будем работать с ними в случае, если посчитаем это возможным", — заявил Бахит ар-Рашиди, министр нефти Кувейта.