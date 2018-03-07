Страшная авария на М-7. Накануне вечером в Петушинском районе на печально известной «трассе смерти» погиб 35-летний мужчина. Он передвигался на автомобиле Иж в правом ряду и решил объехать стоящий на обочине эвакуатор. Но при перестроении, видимо, не заметил попутный автофургон.

07.03.2018Страшная авария на М-7. Накануне вечером в Петушинском районе на печально известной трассе смерти погиб 35-летний мужчина. Он передвигался на автомобиле "Иж" в правом ряду и решил объехать стоящий на обочине эвакуатор. Но при перестроении, видимо, не заметил попутный автофургон. Машины столкнулись и от удара легковушка влетела в эвакуатор. От удара "Иж" загорелся, а вместе с ним "Рено Логан", стоящий на эвакуаторе. В итоге пассажира в отечественной легковушке госпитализировали, а её водитель погиб.Метки: происшествия, автодорога, трасса, погибший, авария, эвакуатор, М7